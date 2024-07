Comienza la votación en el Reino Unido, el destino de Rishi Sunak está en juego

Londres:

Los británicos acudieron a las urnas el jueves para una elección general que se espera que devuelva al poder al opositor Partido Laborista y ponga fin a casi una década y media de gobierno conservador.

Las primeras elecciones nacionales del país desde que Boris Johnson obtuvo una victoria aplastante para los conservadores en 2019 se produjeron después de la sorpresiva solicitud del primer ministro Rishi Sunak de celebrarlas seis meses antes de lo necesario.

Su apuesta parece destinada a resultar contraproducente, ya que las encuestas durante las seis semanas de campaña (y los últimos dos años) apuntan a una dura derrota para su partido de derecha.

Es casi seguro que eso colocaría al líder laborista Keir Starmer, de 61 años, en Downing Street, como líder del partido más grande en el parlamento.

Se prevé que el Partido Laborista de centro izquierda gane sus primeras elecciones generales desde 2005 en proporciones históricas, y una avalancha de encuestas electorales predicen su mayor victoria hasta la fecha.

Pero Starmer no dio nada por sentado al instar a los votantes a no quedarse en casa. “El futuro de Gran Bretaña está en las urnas”, afirmó. “Pero el cambio sólo ocurrirá si votas a favor”.

Larga noche

La votación comenzó a las 7 de la mañana en más de 40.000 colegios electorales en todo el país, desde iglesias, centros comunitarios y escuelas hasta lugares más inusuales como bares e incluso un barco.

A las 22:00 horas, las emisoras anuncian las encuestas a boca de urna, que normalmente proporcionan una imagen precisa del desempeño de los principales partidos.

Los resultados de los 650 distritos electorales del Reino Unido llegan poco a poco de la noche a la mañana, y se espera que el partido ganador obtenga 326 escaños (el umbral para una mayoría parlamentaria) al amanecer del viernes.

Las encuestas sugieren que los votantes castigarán a los conservadores después de 14 años de gobierno a menudo caótico y podrían derrocar a una serie de ministros del gobierno, con rumores de que incluso el propio Sunak podría no estar a salvo.

Esto lo convertiría en el primer primer ministro en ejercicio que no conserva su escaño en unas elecciones generales.

“Entiendo que la gente esté frustrada con nuestro partido”, admitió el miércoles. “Pero la votación de mañana… es una votación sobre el futuro”.

Avales

Se considera que Sunak, de 44 años, ha llevado a cabo una campaña deprimente, siendo el momento más sorprendente el enfado por su decisión de abandonar las celebraciones del Día D en Francia.

El miércoles, en nuevos golpes, el periódico The Sun cambió su lealtad al Partido Laborista, un respaldo importante ya que el tabloide ha respaldado al ganador en todas las elecciones durante varias décadas.

Le siguen el Financial Times, el Economist y el Sunday Times, así como los periódicos tradicionalmente de izquierda The Guardian y The Daily Mirror, que también han respaldado al partido.

Mientras tanto, tres encuestas a gran escala indicaron que el Partido Laborista estaba al borde de una victoria récord, con los conservadores a punto de obtener el peor resultado de su historia y los centristas liberales demócratas resurgiendo en tercer lugar.

YouGov, Focaldata y More in Common proyectaron que el Partido Laborista conseguiría al menos 430 escaños, superando los 418 de Tony Blair en 1997.

Los conservadores podrían caer a un mínimo histórico de menos de 127, predijo el trío.

Se esperaba que los demócratas liberales ganaran docenas de escaños (frente a la cifra actual de 15), mientras que el partido antiinmigración Reform UK de Nigel Farage estaba a punto de ganar algunos.

Tanto YouGov como Más en Común predijeron que el líder del Brexit finalmente se convertiría en diputado en el octavo intento.

‘Renovación nacional’

Si las predicciones son correctas, Sunak visitará el viernes al jefe de Estado, el rey Carlos III, para presentarle su dimisión como primer ministro.

Starmer se reunirá con el monarca poco después para aceptar su invitación a liderar el próximo gobierno y convertirse en primer ministro.

Luego, el líder laborista viajará a Downing Street, la oficina y residencia de los líderes británicos, donde se espera que pronuncie un discurso antes de realizar nombramientos ministeriales.

Coronaría un notable ascenso político para el exabogado de derechos humanos y fiscal jefe, elegido por primera vez diputado en 2015.

Ha prometido una “década de renovación nacional”, pero enfrenta una tarea de enormes proporciones: revitalizar los deficientes servicios públicos y una economía estancada.

