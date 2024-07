Bollywood y sus estrellas necesitan dejar de desangrar a los productores. El cine sureño tiene lecciones

El mes pasado, el Kalki 2898 d.C.y hasta el 4 de julio, el protagonista de Prabhas ha recaudado más de 700 millones de rupias en taquilla. El éxito de esta película de Tollywood ha generado, naturalmente, comparaciones con la industria cinematográfica hindi, cuyos recientes fracasos están ganando protagonismo. El reciente Bad Miyan Chote Miyan El fiasco sólo puso de relieve estas preocupaciones. Su fracaso de taquilla fue seguido por acusaciones de miembros del equipo de que Pooja Entertainment, la productora que respalda la película, aún no había pagado sus cuotas. De hecho, según los informes, el actor Akshay Kumar tuvo que intervenir y pedirle a la empresa que liquidara las cuotas antes de pagarle.

La agitación que está atravesando Bollywood ha agitado un avispero, y muchos sienten que existe una seria necesidad de corregir el rumbo. Se habla mucho sobre los honorarios exorbitantes de las estrellas y los costos de su entorno, y los escritores, directores de fotografía y otros miembros del equipo han comenzado a hablar sobre la extrema disparidad en las estructuras salariales en la industria cinematográfica hindi.

Cada viernes cuenta

Si bien las estrellas de Bollywood han podido cobrar honorarios exorbitantes durante años, la pandemia de Covid-19 ha provocado muchos cambios. La industria cinematográfica hindi ha atravesado una profunda turbulencia y algunos dicen que aún no se ha recuperado. Sólo Shah Rukh Khan ha logrado producir éxitos de taquilla en los últimos dos años. Una serie de películas hindi de grandes estrellas como Jayeshbhai Jordaar, Laal Singh Chadha, Ram Setu, Circo, Adipush, autofoto, campo Es Bad Miyan Chote MiyanTodos fracasaron en taquilla, causando gran preocupación tanto a los productores como a los actores.

En 2022, el director SS Rajamouli señaló que la caída del cine hindi ese año –considerado uno de los peores períodos de la historia de Bollywood– se debió a los altos honorarios de los actores y directores. “Lo que sucedió cuando las corporaciones comenzaron a ingresar a la industria cinematográfica hindi y a pagar altos honorarios a actores, directores y compañías fue que la necesidad de ‘tener éxito a cualquier costo’ disminuyó un poco; el hambre (de tener éxito) disminuyó un poco. . Aquí, en el sur, eso no era así. Hay que nadar o te vas a hundir”.

Un cineasta popular de la industria cinematográfica del Sur que deseaba permanecer en el anonimato reflexiona sobre los altos honorarios de las estrellas y los costos del séquito. “Recuerde, cada viernes cuenta. Si una estrella se vuelve demasiado costosa para que la administre un productor y ellos ya están en suspenso y la estrella se fuerza, siempre y cuando la estrella tenga éxito y venda entradas los viernes, sábados y domingos, ellos’ Jurarán en voz baja, pero seguirán contratando a la estrella, pero en el momento en que la estrella tenga dos o tres fracasos, los dejarán caer como una papa caliente y la persona se volverá invisible para encontrar un equilibrio y saber cuándo es el productor. Los gastos están aumentando más allá de sus límites.”

La economía de un proyecto

Sin embargo, Pankaj Jaysinh de UFO Moviez India dice que son los productores quienes tienen la última palabra sobre un proyecto y que no se debe culpar a las estrellas por sus altos honorarios y costos. “No hay duda de que los grandes nombres son caros, pero todo es cuestión de economía (demanda versus oferta). Si varios productores de cine están persiguiendo a una estrella, éste aumentará sus tarifas y viceversa. Y no es que sólo las películas con estrellas sean éxitos Se han realizado películas basadas en contenido por valor de entre 20 y 40 millones de rupias, como por ejemplo. Ven conmigo, Expreso de Madgaon, Estaba preocupada por mi cuerpo.lo cual salió bien. Al público también le encanta el buen contenido y las estrellas no importan en este caso. También hay películas experimentales realizadas con presupuestos de entre 100 y 300 millones de rupias, como kalki, Combatiente Es Pathán. Aquí el público quiere ver grandeza y estrellas. Entonces, un productor, dependiendo de su presupuesto, siempre tiene la opción de entrar en cualquiera de estas categorías. La decisión es del productor. No creo que podamos culpar a las estrellas por sus elevados costes”, subraya.

Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de las estrellas de Bollywood acuden a los sets con todo su séquito (a veces hasta 20 personas, entre estilistas, nutricionistas, peluqueros, monitores de fitness, guardias de seguridad, etc.) y el productor no suele tener ningún problema. a veces no hay elección: desembolsar dinero. Son los escritores y otros miembros del personal quienes llevan la peor parte y sufren por su trabajo. No es ningún secreto que los guionistas se encuentran entre los miembros peor pagados de la industria cinematográfica india. Atika Chohan, conocida por Margarita con paja (2014), chapaak (2020) y Ulajh (2024), dice: “Los presupuestos de producción no dejan espacio para los escritores y el desarrollo, y eso es un hecho. Nadie se arriesga con nuevas ideas y voces, mientras que todos gastan dinero en actores que no aportan nada nuevo, sino pérdidas extremas. Esto es uno de los principales factores que contribuyen a la actual recesión de la industria y la corrección del mercado. En Bollywood, los actores consideran un insulto si no son mimados como dioses.

Un mejor modelo de negocio

Quizás exista otro modelo de negocio que podría funcionar. El director Anurag Kashyap habló recientemente sobre cómo los grandes Khans de B-Town – Shah Rukh, Salman y Aamir – no cobran honorarios por sus películas y, por lo tanto, sus películas son más fáciles de producir. “Obtienen ganancias finales, por lo que sus películas nunca son caras”, dijo Kashyap.

El Sur también tiene lecciones. Mientras los productores de Bollywood luchan con los honorarios de las estrellas, los costos del séquito y cosas similares, la industria cinematográfica del Sur ha demostrado una notable sensibilidad a los costos. El cineasta kannada Anup Bhandari, que recientemente trabajó con la superestrella Sudeep en Vikrant RonaDice que los actores aquí están muy conscientes. “En el Sur, especialmente en la industria cinematográfica kannada, los actores son mucho más conscientes de no sobrecargar a los productores. Su entorno se compone principalmente de su equipo y algunas personas clave. También he visto actores pidiendo a los productores que se aseguren de permanecer dentro de presupuesto y algunos que se esforzaron en ayudar a los productores con los costos”, dice el Cielo y tierra director. Es cierto que incluso el Sur tiene grandes nombres caros, pero los analistas del comercio cinematográfico dicen que esto es justificable dado su enorme mercado no sólo en India sino también a nivel internacional.

Después de la COVID-19, muchos actores de la industria cinematográfica hindi, incluidos productores, directores de estudios y altos ejecutivos, buscan una corrección del mercado, empezando por los honorarios de las estrellas. La imprevisibilidad del negocio del entretenimiento, junto con una audiencia cambiante que está inundada de opciones, significa que la calidad y el cumplimiento de las expectativas son primordiales hoy en día.

La necesidad del momento es un ecosistema sano y rentable”. Compárese la industria cinematográfica hindi con los modelos de negocio de Kerala, donde los actores producen buen cine. Véase, por ejemplo, Mammootty’s Kathal el núcleoy todas las películas de Fahad Faasil. Son ejemplos de una economía cinematográfica saludable y un ecosistema creativo”, dice Chohan.

Como señaló un analista comercial, “Bollywood tal vez debería seguir el ejemplo de la industria cinematográfica del Sur para retomar el camino hacia la rentabilidad, no sólo en términos de contenido sino también en términos de costos de producción”.

