Biden combate desempeño inestable en debate

Biden reiteró su compromiso de permanecer en la carrera.

Madison, Wisconsin:

En su primera entrevista televisiva desde el debate de CNN con Donald Trump, el presidente Joe Biden habló con franqueza sobre su actuación, describiéndola como un “mal episodio” y asumiendo toda la responsabilidad por lo sucedido.

El presentador de ABC News, George Stephanopoulos, entrevistó a Biden en Madison, Wisconsin, luego de un mitin con partidarios demócratas, donde Biden reiteró su compromiso de permanecer en la carrera.

Stephanopoulos no perdió el tiempo ahondar en el debate y reconoció la caracterización que hizo el equipo de Biden de una “mala noche”. Biden estuvo de acuerdo y admitió directamente: “Por supuesto que sí”.

La conversación luego giró hacia los comentarios hechos por la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien cuestionó si el debate era indicativo de un problema subyacente más grave. “Fue un mal episodio”, aclaró Biden. “No hay indicios de ninguna condición grave. Estaba exhausto. No escuché mis instintos en términos de preparación y… y una mala noche”.

Respecto a su preparación para el debate, que siguió a su viaje internacional a Francia con motivo del aniversario del Día D y su posterior descanso en Camp David, el presentador preguntó por qué el tiempo de recuperación no fue suficiente. Biden explicó: “Porque estaba enfermo. Me sentía terrible”. Reveló que las pruebas médicas descartaron COVID-19, pero confirmaron que estaba luchando contra un fuerte resfriado.

El presentador preguntó si Biden había visto imágenes del debate posterior. Biden admitió: “No lo creo, no”.

Cuando se le preguntó si se daba cuenta de lo mal que iban las cosas mientras estaba en el escenario, Biden reconoció: “Sí, mira. Durante todo el proceso de preparación, no fue culpa de nadie, mi culpa. No fue culpa de nadie más que mía”.

Reflexionó sobre su estilo de preparación y cómo lo adaptó inapropiadamente al entorno del debate, diciendo: “Preparé lo que normalmente haría sentado, es decir, volví a los líderes extranjeros o al Consejo de Seguridad Nacional para obtener detalles explícitos. Y me di cuenta – en medio de esto, ya sabes, todo– Me citaron que el New York Times me había puntuado, diez puntos antes del debate, nueve ahora, o lo que sea. También mentí 28 veces, no pude… quiero decir, tal como se desarrolló el debate, no… es culpa mía, de nadie más, de nadie más”.

“¿Pero parecía que estabas teniendo problemas desde la primera pregunta, incluso antes de que él hablara?”, Preguntó Stephanopoulos.

“Bueno, simplemente tuve una mala noche”, dijo Biden.