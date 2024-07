¿Babar Azam será destituido como capitán de Pakistán? El jefe de PCB, Mohsin Naqvi, proporciona una actualización importante

El presidente de la Junta de Críquet de Pakistán (PCB), Mohsin Naqvi, dijo el jueves que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de Babar Azam como capitán, y que el curso de acción futuro se tomará después de consultar con los ex jugadores y el entrenador Gary Kirsten. Naqvi dijo que pronto se reunirá con la entrenadora Kirsten y su asistente Azhar Mahmood para discutir la debacle de la selección nacional en la Copa del Mundo T20, pero se abstuvo de tomar ninguna decisión apresuradamente. Naqvi criticó anteriormente al equipo de Pakistán y sugirió una revisión del equipo, diciendo que necesita una “cirugía mayor” luego de su eliminación en la etapa Super 8 de la Copa Mundial T20 recientemente concluida luego de derrotas humillantes contra India y Estados Unidos.

“Les pedí (a Kirsten y Mahmood) que vinieran aquí porque quiero hablar con ellos personalmente y en detalle basándose en el informe de Kirsten sobre la Copa del Mundo”, dijo a los medios locales.

“Kirsten ha proporcionado un informe muy detallado sobre el equipo y esto nos ayudará enormemente a trazar nuestro curso de acción futuro”.

“Hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión en relación con Babar Azam. Un ex jugador ha presentado un informe muy completo sobre lo que se debe hacer para mejorar el cricket. Pero no tomaré ninguna decisión por enojo o basándome en lo que se está haciendo. dijo en las redes sociales “.

“Las decisiones tomadas con prisa y enojo a menudo conducen a más complicaciones y no quiero eso en nuestro cricket”, añadió.

Naqvi también dijo que estaba en contacto con algunos ex jugadores y estaba buscando sugerencias de ellos, pero dejó en claro que estaba en contacto sólo con aquellos jugadores que sinceramente quieren mejorar el cricket de Pakistán. “Llevo cuatro meses en la junta directiva y estoy analizando todo y créanme, hay mucho por hacer para mejorar las cosas dentro del PCB además del equipo. Pero no quiero sacar conclusiones precipitadas y tomar decisiones apresuradas. “.