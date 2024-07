Akhilesh Yadav en la línea EVM

Jefe del Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav (Archivo).

Nueva Delhi:

Akhilesh Yadav destacó su desconfianza en las EVM, o máquinas de votación electrónica, y afirmó que sería reacio a cambiar de opinión incluso si ganara los 80 escaños del Lok Sabha de Uttar Pradesh.

“Ayer no confiaba en los EVM y hoy no confío en ellos. Incluso si ganara los 80 escaños de la UP, seguiré sin confiar en los EVM. Esto siempre será un problema”, dijo el ex primer ministro de la UP. “Nosotros (el Partido Samajwadi del Sr. Yadav) nos mantendremos firmes en esto… si ganamos con los EVM, aún así los eliminaremos”.

“Esto nunca se resolverá hasta que se detenga el uso de EVM… y estamos decididos a hacerlo”, dijo en el Parlamento, respondiendo a la Moción de agradecimiento al discurso del presidente Draupadi Murmu la semana pasada.

Las señales de alerta de la oposición sobre las EVM (que pueden ser pirateadas y/o manipuladas los votos) fueron un importante punto de fricción antes y durante las elecciones del Lok Sabha de 2024, cuando la Corte Suprema se pronunció sobre las peticiones a mitad de la votación. El tribunal finalmente rechazó una petición que solicitaba una verificación cruzada en papel de cada voto.

#PARA ASISTIR Acerca de las EVM, el diputado del Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, dice: “… No soy digno de confianza en las EVM, ni siquiera hoy soy digno de confianza, ni siquiera hoy soy digno de confianza con 80/80 escaños… La cuestión de las EVM no está muerta”. foto.twitter.com/UJIS6hBGQt -ANI (@ANI) 2 de julio de 2024

Sin embargo, esto no ha silenciado a los líderes de la oposición que han dudado de la tecnología, de los cuales Yadav ha sido uno de los más vocales. También planteó cuestiones similares durante las elecciones estatales de la UP de 2022.

Durante las elecciones, Yadav también acusó al BJP de intentar robar votos, con referencia específica a supuestas actividades ilegales en Varanasi, que es la sede del Primer Ministro Narendra Modi en el Lok Sabha.

Y en diciembre, semanas antes de las elecciones del Lok Sabha, el líder del SP dijo que las EVM (se refirió a ellas como “esas máquinas”) “…creaban un sentimiento de desconfianza en la mente de la gente”.

Citó a Estados Unidos como ejemplo; Las elecciones presidenciales estadounidenses utilizan papeletas de voto.

“En el país más poderoso del mundo… se pasan meses contando… (en India) más de 140 millones de personas deciden el futuro del país. ¿Por qué quieren resultados en tres horas?” le preguntó.

Los ataques de la oposición al uso de EVM obtuvieron un impulso inesperado el mes pasado después de que el propietario de X (anteriormente Twitter), Elon Musk, respondiera a una publicación de Robert F. Kennedy Jr, sobrino del ex presidente John F. Kennedy, sobre irregularidades en las encuestas electorales en el territorio estadounidense de Puerto Rico.

Akhilesh Yadav estuvo entre los líderes de la oposición que hablaron.

“La tecnología está para eliminar problemas… si se convierten en una causa de problemas, se debe detener su uso. Cuando se señalan riesgos de manipulación en las elecciones de todo el mundo, y expertos en tecnología bien conocidos están señalando riesgos, el BJP debería aclarar por qué están decididos a utilizar EVM”, afirmó.

Sin embargo, a pesar de estas protestas, la Comisión Electoral ha sostenido que las EVM constituyen un método de votación viable y que existen fuertes salvaguardias técnicas y administrativas para su uso.

El Partido Samajwadi del Sr. Yadav es parte del bloque INDIA liderado por el Congreso que bloqueó al gran ‘BJP’su tiempo400 par‘ en las elecciones de 2024, el SP obtuvo 37 escaños, su mejor resultado electoral para el Lok Sabha.

El Sr. Yadav disputó y ganó el bastión de su familia en Kannauj.

Esto restringió al BJP a sólo 33 escaños en un estado que domina desde 2014; Animado por el Primer Ministro Narendra Modi y más tarde por el Primer Ministro Yogi Adityanath, el BJP ganó cuatro elecciones consecutivas en la UP (dos al Lok Sabha y dos a la Asamblea) antes de que la oposición se enfrentara a la realidad.

El BJP finalizó las elecciones con sólo 240 escaños, pero retuvo el poder gracias a 53 ganados por sus aliados.

La oposición –el bloque INDIA– obtuvo 232 escaños, y un Congreso revitalizado, encabezado por Rahul Gandhi, obtuvo 99, más del doble del número de escaños en las dos últimas elecciones.

